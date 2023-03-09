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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ришарлисон резко высказался о своей роли в «Тоттенхэме»

09 Марта 2023 • 11:15 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
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11.03 18:00

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон выразил недовольство своей ролью в лондонской команде после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» (0:0), в котором бразилец вышел на поле лишь на 70-й минуте. Напомним, что по сумме двух встреч в четвертьфинал турнира пробился итальянский клуб, одержавший победу в первой игре со счётом 1:0.

По мнению Ришарлисона, он хорошо провёл последние матчи и заслуживает места в стартовом составе «шпор».

«Я не понимаю, почему сижу в запасе. У меня всё шло хорошо, мы обыграли «Вест Хэм» и «Челси». И вдруг меня посадили на скамейку. Я спросил: «Почему так?» Но ответа не получил. Этот сезон, простите за выражение, — просто дерьмо, потому что я не играю», — цитирует Ришарлисона ESPN.com.br.

Напомним, Ришарлисон перешёл в «Тоттенхэм» летом прошлого года из «Эвертона». В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл в составе «шпор» 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон
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Комментарии (1)
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LMI
09 Марта 2023 в 12:18
)
Вообще чувак очевидно в голове тормозов не имеет, да и с мозгами туговато
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