Гвардиола побил рекорд Клоппа

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу». Фаворит забил три мяча, а каталонский наставник Хосеп Гвардиола отпраздновал свою 184-ю победу в английской Премьер-лиге - в своем 250-м матче, как мы уже сообщали ранее.

Гвардиола стал 29-м тренером, который добрался до 250 матчей в АПЛ, но он оказался первым, кто выиграл так много матчей в ходе своих первых 250 игр - 184. Следующий за ним в этой классификации - немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который за первые 250 матчей в высшей лиге английского футбола одержал 160 побед.