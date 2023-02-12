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«Манчестер Сити» играючи убрал «Астон Виллу» и сократил отставание от «Арсенала» до одной победы

12 Февраля 2023 • 21:25 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Астон Вилла
окончен

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сошлись в рамках 23-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:1Астон Вилла
(1:0) Родри Эрнандес4'  
(2:0) Гюндоган Илкай39'  
(3:0) Марез Рияд45'  
  61'Уоткинс Олли (3:1)
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш Рубен  41' 46' (Аканджи Мануэль ( 46') Лапорт ЭмерикРодри ЭрнандесСилва БернардуМарез Рияд 85' (Аке Натан ( 85') Де Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш Джек 69' (Фоден Фил ( 69') Холанн Эрлинг 46' (Альварес Хулиан ( 46')
Запасные: Льюис РикоПалмер КоулГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега Штефан
Мартинес ЭмилианоЯнг Эшли 76' (Коутиньо Филиппе ( 76') Конса Эзри  63'Чамберс КалумДинь Люка  37' 60' (Морено Алекс ( 60') Рамси Джакоб 76' (Кэш Мэтти ( 76') Соарес ДугласКамара Бубакар IБуэндия Эмилиано 61' (Макгинн Джон ( 61') Бэйли Леон 60' (Дуран Джон ( 60') Уоткинс Олли
Запасные: Синисало ВильямиЗых ОливерСвинкелс СилДендонкер Леандер
12 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

«Манчестер Сити», судорожно пытающийся догнать «Арсенал», на своём поле принимал «Астон Виллу». Прошлый тур оба лидера записали себе в пассив – проиграли по 0:1 «Эвертону» и «Тоттенхэму» соответственно. В этом туре осечку «горожанам» вряд ли кто простил бы. «Вилла» - крепкий середняк, который в декабре проиграл даже «Ливерпулю». А ведь сейчас в АПЛ кризисную команду Клоппа не бьёт только ленивый.

Гвардиола на «виллианов» выпустил мощнейший кулак в центре поля – Бернарду, Родри, Де Брёйне, Гюндоган. По флангам играли Грилиш и Марез, а на острие атаки ожидаемо вышел Эрлинг Холанн. Собственно, как раз эти люди и решили исход матча. Решили его за первый тайм, а начали ещё быстрее. Уже на четвёртой минуте подачу от угла поля исполнил Рияд Марез, Родри ускорился на кросс, выиграл верх и чётко пробил – 1:0.

Спустя 10 минут прилетел и второй мяч, но засчитан он не был. Холанн продавил Чамберса и врезался в Мартинеса, отскочивший мяч дослал в сетку ворот Гюндоган, однако порадоваться не смог – рефери зафиксировал фол в атаке. Давление «Сити» было настолько мощным, что ещё один легальный гол «горожан» был лишь делом времени. И прошло это время на 39-й минуте.

Много спасал Мартинес, прощал Гюндоган, но в конце первого тайма лафа закончилась. Холанн подобрал неудачный вынос, обыграл соперника и прострелил на дальнюю штангу, откуда уже Илкай не промахнулся – 2:0. А разгром в компенсированное время оформил Рияд Марез, реализовавший пенальти за фол на Джеке Грилише. Эмилиано Мартинес, который регулярно тащил пенальти на ЧМ-2022, здесь был далёк от спасения.

И всё слишком просто было для «Сити», расслабились «горожане». На исходе часа игрового времени слегка взбодрил их Олли Уоткинс. Самонадеянный дриблинг Бернарду Силвы привёл к потере в центре поля, Дуглас Луис тут же бросил в прорыв форварда «Виллы», а тот пробил с носка – 3:1. Первым ударом в створ ворот отличились гости, чуть подправив статистику.

Но гол никакого влияния на игру не оказал. Разве что «Манчестер Сити» стал больше дорожить мячом и играть во владение, чуть больше атаковать. «Горожане» спокойно довели встречу до победы и вернулись на второе место. Теперь до «Арсенала» всего три очка, а впереди очный матч на «Эмирейтс».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла
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