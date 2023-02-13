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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Автор гола «Астон Виллы»: «Мы недостаточно хорошо сыграли»

13 Февраля 2023 • 03:40 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Астон Вилла
окончен

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу». Фаворит забил три мяча, на что «Астон Вилла» смогла ответить лишь голом Олли Уоткинса. После игры он прокомментировал события матча.

- Мы не смогли приложить достаточное усилие, или, проще говоря, сыграли недостаточно хорошо. Понятно, что нам противостояла команда мирового уровня, но мы действовали против нее слишком мягко, особенно когда меня прошел Родри и я не смог его остановить. Мне жаль, что в том моменте я подвел команду. После того гола было трудно вернуться в игру, - цитирует слова Уоткинса Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Олли Уоткинс
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