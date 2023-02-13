Автор гола «Астон Виллы»: «Мы недостаточно хорошо сыграли»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу». Фаворит забил три мяча, на что «Астон Вилла» смогла ответить лишь голом Олли Уоткинса. После игры он прокомментировал события матча.

- Мы не смогли приложить достаточное усилие, или, проще говоря, сыграли недостаточно хорошо. Понятно, что нам противостояла команда мирового уровня, но мы действовали против нее слишком мягко, особенно когда меня прошел Родри и я не смог его остановить. Мне жаль, что в том моменте я подвел команду. После того гола было трудно вернуться в игру, - цитирует слова Уоткинса Sky Sports.