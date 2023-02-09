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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн забил 47% голов «Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ

09 Февраля 2023 • 18:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
11.02 18:00

Портал Transfermarkt опубликовал список бомбардиров АПЛ в процентном соотношении с общими голами их команды в лиге. Первое место – у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна – норвежец забил 47% всех голов «горожан» в чемпионате.

На втором месте идёт лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» Гарри Кейн – 41,5%. На третьем – испанский форвард «Лидса» Родриго Морено – 38,5%.

Замыкают пятёрку Айвен Тони из «Брентфорда» - 37% голов и Александр Митрович из «Фулхэма» - 34% голов.

Отметим, что в десятке нет ни одного представителя лидера АПЛ – лондонского «Арсенала», так же в списке нет ни одного игрока из других команд первой четвёрки - «Ньюкасла» или «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родриго Морено Гарри Кейн Эрлинг Холанн айвен тони
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