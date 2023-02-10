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Эмери высказался о форме Коутиньо

10 Февраля 2023 • 21:22 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1 1.25 X 6.30 2 11.50
12.02 19:30

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери похвалил полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо за профессиональное отношение к делу.

Бразильский футболист проводит не лучший сезон – на его счету нет ни одного результативного действия в 20 матчах кампании во всех турнирах. В январе слухи связывали 30-летнего атакующего хавбека с возвращением на родину, однако трансфер не состоялся.

«Коутиньо работает на тренировках с такой скромностью, какую трудно представить у игрока его уровня. Я считаю его очень ценной фигурой для нашей команды. Мы сделаем всё, чтобы он вновь начал проявлять свои качества в «Астон Вилле», – заявил в интервью DAZN Эмери.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Booker
10 Февраля 2023 в 21:45
А ведь блистал в Ливерпуле.......
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