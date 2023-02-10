Эмери высказался о форме Коутиньо

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери похвалил полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо за профессиональное отношение к делу.

Бразильский футболист проводит не лучший сезон – на его счету нет ни одного результативного действия в 20 матчах кампании во всех турнирах. В январе слухи связывали 30-летнего атакующего хавбека с возвращением на родину, однако трансфер не состоялся.

«Коутиньо работает на тренировках с такой скромностью, какую трудно представить у игрока его уровня. Я считаю его очень ценной фигурой для нашей команды. Мы сделаем всё, чтобы он вновь начал проявлять свои качества в «Астон Вилле», – заявил в интервью DAZN Эмери.