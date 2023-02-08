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Вингер «Астон Виллы» Буэндия: «В восторге от идей Эмери»

08 Февраля 2023 • 01:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
12.02 19:30

Футболист «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия высказался о работе под руководством Унаи Эмери.

Испанский специалист занял свой пост в октябре прошлого года, сменив уволенного Стивена Джеррарда.

«В первом же нашем разговоре после его прихода он отлично донёс до меня то, что хочет видеть. Я понял все его требования, и я считаю, что его идеи идеально подходят мне как футболисту. Надеюсь, моя игра будет радовать болельщиков», – заявил в интервью официальному сайту «Виллы» 26-летний аргентинец.

После 21 тура Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку в таблице. В воскресенье команда Эмери сыграет в гостях против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла Эмилиано Буэндия
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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