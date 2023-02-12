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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на воскресный матч АПЛ

12 Февраля 2023 • 18:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1 1.30 X 5.40 2 10.00
Через 0 ч. 17 мин.

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Астон Виллы». Для команды Хосепа Гвардиолы это будет первый матч после публикации списка из более чем 100 предполагаемых финансовых нарушений со стороны клуба, за которые «горожан» могут серьёзно наказать по итогам расследования.

Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Грилиш, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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