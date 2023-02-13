Эмери снова не смог обыграть Гвардиолу

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу». Фаворит забил три мяча, на что «Астон Вилла» смогла ответить лишь голом Олли Уоткинса. Как оказалось, это был очередной матч, в котором Унаи Эмери пришлось капитулировать перед Хосепом Гвардиолой.

До сих пор бывший тренер московского «Спартака» так и не смог выиграть ни разу ни одного матча у каталонского супернаставника - эта неприятная для него серия длится уже тринадцать матчей. За это время четыре матча закончились вничью, а девять раз Эмери просто-напросто проиграл.