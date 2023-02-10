Гвардиола прокомментировал новые обвинения в адрес «Манчестер Сити»

В понедельник Премьер-лига обнародовала список, состоящий из более чем 100 предполагаемых финансовых нарушений «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2018 год. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Думаю, что нас уже осуждали. Это похоже на то, что было с УЕФА. Клуб доказал свою невиновность. Почему я должен думать об этом сейчас, если всё строится только на предположениях?» - сказал Гвардиола журналистам в пятницу.

Ранее в британских СМИ сообщалось, что новое разбирательство в отношении «Манчестер Сити» может занять несколько лет.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.