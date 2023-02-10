Уокер – о чемпионской гонке в АПЛ: «Впереди ещё много матчей»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не теряет надежд защитить чемпионский титул Английской премьер-лиги. Напомним, в данный момент «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 очков. Это при том, что у команды Микеля Артеты есть один матч в запасе.

«Впереди предстоит сыграть ещё много матчей. Вы знаете, какими мы можем быть, когда боремся за своё до самого последнего. Мы всегда сражаемся и продолжаем двигаться от матча к матчу, вот и всё», – цитирует Уокера журналист Майк Минай.

«Арсеналу» предстоит сыграть в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии ещё 18 матчей, а «Манчестер Сити» –17. «Канониры» в последний раз брали золотые медали АПЛ в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера.