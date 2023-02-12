Гвардиола пояснил, почему заменил Холанна

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу», отметив, таким образом, юбилей Хосепа Гвардиолы - каталонского наставника клуба. Однако главный голеадор «горожан», Эрлинг Холанн, не забил ни одного мяча и поле покинул досрочно, будучи заменен - ранее такое случалось очень редко. Гвардиола пояснил, что сделал это из-за того, что норвежец получил чувствительный удар по ногам.

- Холанн получил удар, он испытывал дискомфорт. А при счете 3:0 не было никакого смысла рисковать, - цитирует слова каталонского специалиста Sky Sports.