Эмилиано Мартинес: «Думаю, я достоин играть в Лиге чемпионов и претендовать на победу в ней»

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о своём будущем.

Чемпион мира и лучший вратарь катарского мундиаля остался в своём клубе в январе, несмотря на многочисленные слухи об уходе. В новом интервью 30-летний футболист порассуждал на тему своего будущего: «Это сложно, но я бы хотел завоевать титул с «Астон Виллой». Посмотрим, – цитирует аргентинца инсайдер Фабрицио Романо. – Как мне кажется, на данный момент мой уровень позволяет мне выступать в Лиге чемпионов и претендовать на победу в этом турнире», – сказал голкипер.

Контракт Эмилиано Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.