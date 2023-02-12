​Фанаты «Манчестер Сити» освистали гимн АПЛ

В воскресенье «Манчестер Сити» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Астон Виллы». Фанаты «горожан» с трибун «Этихад Стэдиум» освистали гимн Премьер-лиги перед началом встречи. Очевидно, что так местные болельщики отреагировали на обвинения в адрес клуба.

Напомним, что в начале недели Премьер-лига Англии опубликовала список, состоящий из более чем 100 предполагаемых финансовых нарушений со стороны «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2018 год. В отношении «горожан» независимая комиссия будет вести расследование.

Следить за игрой между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.