Гвардиола: «Не знаю, виноват ли «Манчестер Сити» в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном наказании для клуба.

«Манчестер Сити» может быть исключён Английской премьер-лиги и, возможно, даже лишён трофеев с 2009 по 2018 год – клуб подозревается в финансовых нарушениях, совершённых за данный период.

«Каким бы ни был приговор, никто не отнимет у нас эмоций, испытанных в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое. Не знаю, виновен ли клуб в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году. Лично я тогда не был рад его падению из уважения к Стивену как к игроку, но если это наша вина – пожалуйста. Никто не лишит нас этих моментов», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.