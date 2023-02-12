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Гвардиола: «Не знаю, виноват ли «Манчестер Сити» в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году»

12 Февраля 2023 • 01:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
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Через 17 ч. 8 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном наказании для клуба.

«Манчестер Сити» может быть исключён Английской премьер-лиги и, возможно, даже лишён трофеев с 2009 по 2018 год – клуб подозревается в финансовых нарушениях, совершённых за данный период.

«Каким бы ни был приговор, никто не отнимет у нас эмоций, испытанных в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое. Не знаю, виновен ли клуб в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году. Лично я тогда не был рад его падению из уважения к Стивену как к игроку, но если это наша вина – пожалуйста. Никто не лишит нас этих моментов», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Стивен Джеррард Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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