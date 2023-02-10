Альварес – о чемпионской гонке в АПЛ: «Стоит помнить, что у нас впереди два очных матча с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Напомним, команда аргентинца в данный момент отстаёт в турнирной таблице от лидирующего «Арсенала» на 5 очков. У «канониров» также есть один матч в запасе, который может увеличить отрыв до 8 пунктов.

«Конечно, было обидно проиграть «Тоттенхэму» и упустит возможность сократить отрыв. Тем не менее, мы всё ещё осознаём, что впереди нас ждёт много матчей. В том числе стоит помнить, что нам предстоит сыграть две очные встречи с «Арсеналом». Это будет отличная возможность многое исправить», – цитирует Альвареса City Xtra.