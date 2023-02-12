Гвардиола провёл 250-й матч у руля «Манчестер Сити» в АПЛ

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу», отметив, таким образом, юбилей Хосепа Гвардиолы - каталонского наставника клуба.

Как выяснилось, это был 250-й матч Гвардиолы у руля клуба в АПЛ с момента, когда он возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. В 250 матчах с Гвардиолой у штурвала команда выиграла 184 игры, 32 раза сыграла вничью, и проиграла 34 игры.

За это время были выиграны четыре титула АПЛ - фактически, при Гвардиоле «Манчестер Сити» узурпировал себе турнир, уступив его лишь дважды - сперва в первый год Гвардиолы, когда выиграл «Челси», и затем в скомканном сезоне 2019/2020, когда выиграл «Ливерпуль».