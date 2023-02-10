Родри: «С каждым годом всё сложнее выиграть титул АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес оценил уровень конкурентоспособности в Английской премьер-лиге. Напомним, в 4 из 5 последних сезонов чемпионами страны становились именно «горожане». Сейчас команда Хосепа Гвардиолы отстаёт в гонке от лондонского «Арсенала» на пять очков, сыграв при этом на матч больше.

«С каждым годом всё сложнее выиграть титул АПЛ. Уровень чемпионата просто невероятен, поэтому для победы ты должен набирать 90 и больше очков за сезон. Мы спокойны. Мы понимаем, что впереди ещё много матчей и намерены постепенно двигаться к цели тур за туром», – заявил Родри в интервью DAZN.