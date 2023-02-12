Гвардиола: «Второй тайм был лучше»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу», отметив, таким образом, юбилей Хосепа Гвардиолы - каталонского наставника клуба. После игры каталонский наставник прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Мы сыграли очень хороший матч, основные события произошли во втором тайме, мы играли лучше, и у меня было чувство, что мы забьем еще больше, мы хорошо контролировали мяч. Жаль, что пропустили, но, в целом, все было очень хорошо во второй половине игры, -заявил Гвардиола в интервью Sky Sports.