Гюндоган ответил на слова Каррагера о вреде Холанна для «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, почему с Эрлингом Холанном команда не стала слабее.

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер отмечал, что норвежский нападающий выбрал не самую подходящую для себя команду, и с ним в составе «горожане» стали более уязвимыми, чем в предыдущих сезонах.

«Думаю, если ты забиваешь 25 голов в 20 матчах, ты как минимум неплохо вписываешься в команду, – отвечает Гюндоган. – Это правда, что из-за качеств Эрлинга мы стали играть по-другому, но мы и он должны приспособиться к этому», – заявил капитан «Манчестер Сити», цитируемый английскими СМИ.