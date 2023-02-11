Фердинанд считает, что игроки «Манчестер Сити» переживают о зарплате

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что футболисты «Манчестер Сити» могут переживать о заработной плате после того, как Премьер-лига обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил.

«Думаю, что игроки посмотрят на эту ситуацию и подумают: «Останемся ли мы в турнире? Надеюсь, нас не понизят в классе и не отнимут очки. А нам заплатят?». Это чёрное и белое с точки зрения футболистов», - слова Фердинанда приводит портал Goal со ссылкой на BT Sport.

Ранее сообщалось, что по итогам разбирательства «Манчестер Сити» могут серьёзно наказать и даже исключить из АПЛ.