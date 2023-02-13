Родри: «Мы забили быстрый гол, это было важно»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу». Свой первый гол хозяева поля забили уже на четвертой минуте благодаря усилиям Родри - это случилось уже на четвертой минуте игры. Испанский нападающий прокомментировал события прошедшего поединка.

- Важный матч для меня. Я был чуть расстроен после прошлой недели, но хорошие игроки должны быстро приходить в себя. Команда отлично сыграла, мы забили важный быстрый гол, когда мы быстро забиваем дома, игра становится намного легче, - цитирует слова Родри BBC Sport.