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Клопп был зол на себя, когда «Аякс» приобрёл Тадича

26 Октября 2022 • 13:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
29.10 21:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп летом 2018 года мог пригласить в команду нападающего Душана Тадича, но в итоге трансфер замедлился и серб перешёл из «Саутгемптона» в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает Daily Mirror.

Если верить источнику, Клопп был поклонником таланта Тадича и хотел видеть футболиста в своей команде. При этом стоит отметить, что в своём последнем сезоне в АПЛ Душан показал весьма скромную результативность, отметившись шестью голами и тремя ассистами.

Этот сезон стал для Тадича уже пятым в составе амстердамского «Аякса». В своей дебютной кампании за клуб серб отметился 38 голами и 25 ассистами, которые помогли команде выиграть кубок и чемпионат Голландии, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Юрген Клопп Душан Тадич
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