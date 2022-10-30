Клопп объяснил проблемы «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах проблем команды в текущей кампании.

После поражения от «Лидса» (1:2) отставание «красных» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 13 очков.

«Это жестокий сезон для нас: мы играем каждые три дня, с самого начала у нас возникли проблемы с травмами, некоторых игроков приходилось спешно заигрывать в матчах. Но мы должны бороться, и мы будем бороться.

Сейчас в «Ливерпуле» так много всего, что не похоже на «Ливерпуль». Мне жаль это признавать, но такова реальность. Мы должны работать над решением проблемы. Сначала нам следует проанализировать сегодняшнюю игру и сделать выводы, а затем нужно двигаться дальше», – приводит BBC слова Клоппа.