Клоппа наказали, но не дисквалифицировали

В недавнем матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку. Удаление не стало поводом для автоматической дисквалификации – ситуацию рассмотрела Футбольная ассоциация.

Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, Клопп избежал дисквалификации. При этом немецкого специалиста наказали – он заплатит в штраф в размере 30 тысяч фунтов.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в субботу, 29 октября. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.