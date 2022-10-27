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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клоппа наказали, но не дисквалифицировали

27 Октября 2022 • 17:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
29.10 21:45

В недавнем матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку. Удаление не стало поводом для автоматической дисквалификации – ситуацию рассмотрела Футбольная ассоциация.

Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, Клопп избежал дисквалификации. При этом немецкого специалиста наказали – он заплатит в штраф в размере 30 тысяч фунтов.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в субботу, 29 октября. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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