«Ливерпуль» не смог дожать предпоследнюю команду лиги и проиграл

«Ливерпуль» никак не заиграет стабильно и снова потерял очки в чемпионате Англии. Сегодня «красные» дома играли против «Лидса». В самом дебюте фавориты привезли себе гол на ровном месте. Джо Гомес покатил на ворота, не глядя, и Роберто Морено легко и просто открыл счет. Достаточно быстро Мохамед Салах использовал навес от лицевой линии и с лета сравнял счет. Бренден Ааронсон с нескольких метров головой зарядил в перекладину. После перерыва давление «Ливерпуля» стало невыносимым для соперника, но невезение и голкипер гостей мешали команде Юргена Клоппа вырвать победу. На 89-й минуте Крисенсио Саммервилл шокировал «Энфилд» голевым ударом - 1:2.

«Лидс» уходит с предпоследнего места, «Ливерпуль» - девятый.