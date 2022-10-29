«Ливерпуль» не смог дожать предпоследнюю команду лиги и проиграл

«Ливерпуль» никак не заиграет стабильно и снова потерял очки в чемпионате Англии. Сегодня «красные» дома играли против «Лидса». В самом дебюте фавориты привезли себе гол на ровном месте. Джо Гомес покатил на ворота, не глядя, и Роберто Морено легко и просто открыл счет. Достаточно быстро Мохамед Салах использовал навес от лицевой линии и с лета сравнял счет. Бренден Ааронсон с нескольких метров головой зарядил в перекладину. После перерыва давление «Ливерпуля» стало невыносимым для соперника, но невезение и голкипер гостей мешали команде Юргена Клоппа вырвать победу. На 89-й минуте Крисенсио Саммервилл шокировал «Энфилд» голевым ударом - 1:2.
«Лидс» уходит с предпоследнего места, «Ливерпуль» - девятый.
Протокол игры
|4'Морено Родриго (0:1)
|(1:1) Салах Мохамед14'
|89'Саммервилл Крисенсио (1:2)
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент79' (Милнер Джеймс (79') •Гомес Джо•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви60' (Джонс Кёртис (60') •Фабиньо Энрике61' (Хендерсон Джордан (61') •Алькантара Тьяго•Фирмино Роберто•Салах Мохамед•Нуньес Дарвин
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус•Кох Робин•Купер Лиам•Стрёйк Паскаль•Адамс Тайлер•Рока Марк•Харрисон Джек72' (Ньонто Вильфред (72') •Ааронсон Бренден•Саммервилл Крисенсио 90'90' (Эйлинг Люк (90') •Морено Родриго52' (Бэмфорд Патрик (52')
29 октября. Стадион "Энфилд".
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