Марш – о поддержке руководства: «Мы едины»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш высказался о поддержке со стороны руководства клуба. Напомним, вчера «павлины» уступили 2:3 «Фулхэму». Команда не может выиграть в АПЛ на протяжение 8 матчей подряд. 4 последние игры в турнире подопечные Марша проиграли.

«Поддержка руководства? Мы едины. Конечно, я беру на себя всю ответственность, но мы едины. Мы делаем всё, что в наших силах. Футболисты отлично выступают и принять результат для них непросто. Мы верим в своих игроков», – заявил Марш на пресс-конференции после поражения «Фулхэму».

Сейчас «Лидс» располагается на 18 месте в турнирной таблице и идёт в зоне вылета.