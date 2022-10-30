Клопп прокомментировал домашнее поражение «Ливерпуля» от «Лидса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после неожиданной неудачи команды в домашнем матче с «Лидсом» (1:2) в Премьер-лиге.

«Очень болезненный итог. Даже сравняв счёт, мы не обезопасили наше положение. Мы всеми силами пытались наладить контроль над игрой, но раз за разом дарили сопернику мяч.

Ребята старались, много владели мячом, создавали голевые шансы, но при ничейном счёте может случиться что угодно – и особенно тогда, когда играешь в защите так, как сыграли мы в ситуации с решающим голом», – приводит Sky Sports слова рулевого «Ливерпуля».

С 16 набранными очками после 12 туров «красные» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.