Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Мы не будем разрывать аренду Артура Мело в январе»

29 Октября 2022 • 17:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
Через 2 ч. 40 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о перспективах травмированного хавбека клуба Артура Мело.

«Мы не будем разрывать аренду Артура Мело в январе. Травма? Я понятия не имею, насколько он вылетел, но это будет надолго. Его возвращение в строй слишком далеко. Это действительно серьезная травма. Это давнее повреждение, и когда он вернется, мы еще раз об этом подумаем», – заявил главный тренер «мерсисайдцев», чьи слова приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

В составе «Ливерпуля» бразильский полузащитник провёл лишь один матч в рамках Лиги чемпионов. На поле в Английской премьер-лиге хавбек не выходил.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
1
9.00 5.70 1.30
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
3
5.20 4.30 1.62
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон Саутгемптон
1
0
2.01 3.60 3.80
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Челси Челси
4
1
3.05 3.60 2.30
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
4
0
2.04 3.55 3.70
Видео
109 мин
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
2.30 3.40 3.20
Видео
29.10.22 в 19:30
Фулхэм Фулхэм
Эвертон Эвертон
2.46 3.35 3.00
Видео
29.10.22 в 21:45
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1.30 6.20 9.00
Видео
30.10.22 в 17:00
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.19 7.80 14.00
Видео
30.10.22 в 19:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.86 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» и «Вулверхэмптон» не определили сильнейшего
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» разнёс оборону «Астон Виллы»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» скромно обыграл «Саутгемптон»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вырвал сверхволевую победу в игре с «Борнмутом»
18:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» был разгромлен в матче с бывшей командой Поттера
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Брайтона» высмеяли Поттера по ходу матча
18:35 · Англия. Премьер-лига
​Поттер заменил вратаря Кепу после трёх пропущенных голов
17:58 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» установил личный антирекорд по автоголам
17:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы не будем разрывать аренду Артура Мело в январе»
17:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал, когда Холанн может вернуться на поле
17:30 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Де Брёйне вернулся»
17:23 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» может подписать известного форварда из АПЛ слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне прокомментировал победу над «Лестером»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
Все новости
Рекомендуем