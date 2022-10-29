Клопп: «Мы не будем разрывать аренду Артура Мело в январе»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о перспективах травмированного хавбека клуба Артура Мело.

«Мы не будем разрывать аренду Артура Мело в январе. Травма? Я понятия не имею, насколько он вылетел, но это будет надолго. Его возвращение в строй слишком далеко. Это действительно серьезная травма. Это давнее повреждение, и когда он вернется, мы еще раз об этом подумаем», – заявил главный тренер «мерсисайдцев», чьи слова приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

В составе «Ливерпуля» бразильский полузащитник провёл лишь один матч в рамках Лиги чемпионов. На поле в Английской премьер-лиге хавбек не выходил.

