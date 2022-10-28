Клопп: Нуньес в начале пути, ему нужно набрать форму

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим Дарвином Нуньесом.

Клопп сказал официальному сайту клуба о том, что Нуньес приехал в команду после короткого отпуска, а «Ливерпуль» является большим клубом, когда игрок первый раз выходит на поле в такой команде, все за ним следят. Это только начало, футболисту необходимо набрать форму через тренировки, добавил тренер.

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Ливерпуль» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 16 очков за 11 игр.