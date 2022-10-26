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«Ливерпуль» хочет подписать Тонали

26 Октября 2022 • 15:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
29.10 21:45

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали может сменить клубную прописку. В трансфере игрока заинтересован «Ливерпуль».

По информации Daily Express, «мерсисайдцы» могут без особых проблем приобрести хавбека, потому что итальянский клуб хочет заполучить их полузащитника Наби Кейта, который в текущем сезоне провел на поле всего пять минут. Отмечается, что в переходе Тонали заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне 22-летний Тонали принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал три ассиста. Портал transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Юрген Клопп Наби Кейта Сандро Тонали
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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