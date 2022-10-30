«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Клоппе

«Ливерпуль» уступил на своём поле «Лидсу», ухудшив и без того неутешительное положение в турнирной таблице.

«Павлины» добыли на «Энфилде» три очка, забив победный гол на 89-й минуте. После 12 туров на счету коллектива Юргена Клоппа всего четыре победы и по столько же ничьих с поражениями. 16 набранных очков на данной дистанции – худший старт для «Ливерпуля» в Премьер-лиге с сезона 2014/15, когда команда под руководством Брендана Роджерса набрала 14 баллов. Ту кампанию «красные» завершили на шестом месте.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков.