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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Клоппе

30 Октября 2022 • 00:05 Комментировать
Ливерпуль
1:2
Лидс
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«Ливерпуль» уступил на своём поле «Лидсу», ухудшив и без того неутешительное положение в турнирной таблице.

«Павлины» добыли на «Энфилде» три очка, забив победный гол на 89-й минуте. После 12 туров на счету коллектива Юргена Клоппа всего четыре победы и по столько же ничьих с поражениями. 16 набранных очков на данной дистанции – худший старт для «Ливерпуля» в Премьер-лиге с сезона 2014/15, когда команда под руководством Брендана Роджерса набрала 14 баллов. Ту кампанию «красные» завершили на шестом месте.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Брендан Роджерс
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