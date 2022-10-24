Клопп рассказал, кого хотел бы тренировать в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был бы рад поработать со Стивеном Джеррардом.

Легендарный экс-полузащитник «красных» покинул клуб в 2015 году – незадолго до прихода Юргена Клоппа. Немецкому наставнику жаль, что его пути с Джеррардом разминулись: «Качества Джеррарда на поле в роли игрока и я в должности тренера «Ливерпуля» – было бы неплохое сочетание, – отвечает немецкий рулевой на вопрос о футболисте, которого он хотел бы тренировать. – Так что мой ответ прост – Стиви. Шесть лет назад я бы ответил иначе, но теперь я хорошо знаю его как человека, поэтому мне не составляет труда выбрать его», – цитирует Mirror Клоппа.

Стивен Джеррард повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего стал тренером. На прошлой неделе англичанин был уволен с должности наставника «Астон Виллы».