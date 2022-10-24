Ван Дейк рассказал, кричит ли на него Клопп

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поведал о взаимоотношениях с наставником Юргеном Клоппом.

«Да, это бывает нередко. Он кричит не прямо в лицо, так как, думаю, кричать прямо перед кем-то было бы неуважительно, но он без проблем делает это, когда того требует ситуация. Это происходит довольно часто. Мне нравится, что он делает это исключительно из-за заботы об игроке или об успехах команды, он требует улучшений. Я ценю это, такой подход помогает становиться лучше», – цитирует The Overlap голландского футболиста.

Виргил ван Дейк провёл под руководством Юргена Клоппа почти 200 матчей с момента прихода в «Ливерпуль» в 2018 году.