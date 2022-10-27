Нуньес рассказал о совете, который получил от Суареса

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о совете, который получил от своего соотечественника Луиса Суареса. Напомним, уругваец ранее также выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год.

«Луис сказал мне, что провокации со стороны защитников будут происходить в Премьер-лиге в каждой игре. Они будут всячески пытаться меня задеть, но я должен оставаться сильным и не поддаваться на провокации», – заявил Нуньес в интервью ESPN.

Ранее Нуньес получил красную карточку во втором туре чемпионата Англии против «Кристал Пэлас», из-за чего пропустил следующие три матча в турнире из-за дисквалификации.

В данный момент на счету Дарвина 5 голов и одна результативная передача во всех соревнованиях.