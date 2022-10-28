Мерсон – о результатах «Ливерпуля»: «Клопп наверно рвёт на себе волосы»

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон оценил выступления «Ливерпуля» в последних матчах. Напомним, после победы над «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом »в Английской премьер-лиге, мерсисайдцы уступили в последнем туре «Ноттингем Форест», который идёт на дне турнирной таблицы.

«Они потрясающим образом сыграли против «Манчестер Сити» и добыли важную победу. Затем же они проиграли «Ноттингем Форест», который находится на последнем месте в таблице. После этого «Ливерпуль» выиграл у «Аякса», который является очень хорошей командой. Юрген Клопп наверно рвёт на себе волосы», – заявил Мерсон.

«Ливерпуль» сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.