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Мерсон – о результатах «Ливерпуля»: «Клопп наверно рвёт на себе волосы»

28 Октября 2022 • 14:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
29.10 21:45

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон оценил выступления «Ливерпуля» в последних матчах. Напомним, после победы над «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом »в Английской премьер-лиге, мерсисайдцы уступили в последнем туре «Ноттингем Форест», который идёт на дне турнирной таблицы.

«Они потрясающим образом сыграли против «Манчестер Сити» и добыли важную победу. Затем же они проиграли «Ноттингем Форест», который находится на последнем месте в таблице. После этого «Ливерпуль» выиграл у «Аякса», который является очень хорошей командой. Юрген Клопп наверно рвёт на себе волосы», – заявил Мерсон.

«Ливерпуль» сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Пол Мерсон
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