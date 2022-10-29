Главный тренер «Лидса» Марш — о «Ливерпуле»: «Клопп непреклонен в своём стремлении сделать команду лучше»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш в преддверии матча 14-го тура АПЛ против «Ливерпуля» высказался о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.

По мнению американского специалиста, «Ливерпуль» сейчас испытывает некоторые проблемы, однако Клопп стремится сделать команду лучше. Напомним, что на данный момент «красные» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Клопп непреклонен в своём стремлении сделать команду лучше и уверен в выбранном курсе. Для меня «Ливерпуль» был одной из лучших команд мира последние четыре-пять лет. Мы знаем о качестве футболистов соперника. Знаем, как хороши они бывают на домашней арене», — цитирует Марша Anfield Watch.

Матч «Ливерпуль» — «Лидс» состоится сегодня, 29 октября. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.