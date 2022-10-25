Ван Дейк: «Кому бы я доверил бить пенальти в «Ливерпуле»? Очевидно, что Милнеру»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о том, кому бы в первую очередь доверил бить пенальти в составе мерсисайдской команды.

«Кому бы я доверил бить пенальти в «Ливерпуле»? Очевидно, что Милнеру. Он достиг невероятных вещей к своему возрасту. Надеюсь, когда я подойду к подобной отметке, то тоже смогу гордиться подобным», – заявил ван Дейк в интервью Overlap.

Напомним, Милнер в прошлом сезоне продлил контракт с «Ливерпулем» ещё на год. Вполне вероятно, что англичанин покинет команду Юргена Клоппа в конце кампании на правах свободного агента.

Джеймс является вторым штатным пенальтистом в мерсисайдской команде после Мохамеда Салаха.