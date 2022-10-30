Каррагер: «Нынешний «Ливерпуль» – лишь тень самого себя»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер в ужасе от выступлений команды Юргена Клоппа в текущем сезоне.

«Красные» оказались на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после поражения от «Лидса» на «Энфилде» (1:2). В активе действующих вице-чемпионов Англии и финалистов Лиги чемпионов всего четыре победы после 12 туров.

«Ливерпуль» не просто терпит неудачи, а переживает очень серьёзные проблемы. Что не так с этой командой? Сейчас она выглядит лишь тенью самой себя образца прошлых лет», – высказался после матча Каррагер, которого цитирует журналист Кевин Палмер.

В следующем поединке чемпионата «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Тоттенхэма». Встреча состоится 6 ноября.