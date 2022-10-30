Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Нынешний «Ливерпуль» – лишь тень самого себя»

30 Октября 2022 • 01:26 Комментировать
Ливерпуль
1:2
Лидс
окончен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер в ужасе от выступлений команды Юргена Клоппа в текущем сезоне.

«Красные» оказались на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после поражения от «Лидса» на «Энфилде» (1:2). В активе действующих вице-чемпионов Англии и финалистов Лиги чемпионов всего четыре победы после 12 туров.

«Ливерпуль» не просто терпит неудачи, а переживает очень серьёзные проблемы. Что не так с этой командой? Сейчас она выглядит лишь тенью самой себя образца прошлых лет», – высказался после матча Каррагер, которого цитирует журналист Кевин Палмер.

В следующем поединке чемпионата «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Тоттенхэма». Встреча состоится 6 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Эвертон Эвертон
0
0
2.25 3.50 3.10
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1
2
1.30 6.20 9.00
Видео
30.10.22 в 17:00
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.19 7.80 14.00
Видео
30.10.22 в 19:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.86 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
01:42 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не в форме, но всё равно создаёт свои голевые моменты»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Нынешний «Ливерпуль» – лишь тень самого себя»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал домашнее поражение «Ливерпуля» от «Лидса»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Клоппе
29 Октября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Невероятная серия ван Дейка завершилась в матче против «Лидса»
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не смог дожать предпоследнюю команду лиги и проиграл 2
22:58 · Англия. Премьер-лига
Агент – о критике в адрес Антони: «Художников часто называют сумасшедшими»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Поттер вступил в перепалку с одним из игроков «Челси» после поражения от «Брайтона» слухи
22:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Никто не знает, насколько хорош Нуньес»
22:21 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2022 2
21:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель поделился планами на будущее
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» с «Эвертоном» не порадовали голами
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:45 · Англия. Премьер-лига
Виллиан установил бразильский рекорд АПЛ
20:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – рекордсмен АПЛ последних сезонов по гостевым победам, вырванным в концовках
Все новости
Рекомендуем