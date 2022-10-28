​Тьяго возвращается в состав «Ливерпуля»

Полузащитник Тьяго Алькантара готов выйти на поле в субботнем матче «Ливерпуля» против «Лидса». Испанец набрал оптимальные кондиции, о чём журналистам на пресс-конференции рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Напомним, что Тьяго Алькантара пропустил два последних матча «Ливерпуля» - против «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге и против «Аякса» в Лиге чемпионов.

Что касается Джордана Хендерсона, то его участие в матче пока что под вопросом.

«С Хендо нам придётся подождать. Вчера у него было напряжение. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», - сказал Клопп представителям СМИ.