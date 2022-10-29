Клопп: «Никто не знает, насколько хорош Нуньес»

Главный тренер «Ливерпуля» вновь восхитился игровыми качествами нападающего Дарвина Нуньеса.

23-летний новичок «красных» не лучшим образом провёл первые месяцы после переезда в Англию, но с недавних пор начал вновь регулярно поражать ворота соперников.

«Поверьте, никто не знает, насколько хорош Дарвин Нуньес, даже он сам этого не знает, – цитирует Клоппа знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. – Ему следует сохранять набранную форму, мы продолжаем работу над его внедрением», – добавил немецкий специалист.

Дарвин Нуньес вышел в стартовом составе в сегодняшнем матче «Ливерпуля» против «Лидса», составив дуэт c Мохамедом Салахом в нападении.