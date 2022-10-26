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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес: «Я не повторю своих ошибок»

26 Октября 2022 • 20:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
29.10 21:45

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, как проходит его адаптация в Англии.

Летом уругваец перебрался в стан «красных» из португальской «Бенфики» за 75 млн евро.

«Я быстро нашёл себя после прихода в «Ливерпуль», всё начиналось хорошо. Да, после удаления против «Кристал Пэлас» у меня начался спад, но я не собираюсь повторять свои ошибки. Я плохо поступил в том эпизоде, но этого больше не повторится.

Английская премьер-лига очень сложна, для меня это лучшая лига в мире. Надеюсь, я смогу набрать лучшую форму и показать себя», – поведал 23-летний футболист, забивший пять голов в 12 матчах за команду Юргена Клоппа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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