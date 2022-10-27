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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» не планирует менять тренера до чемпионата мира

27 Октября 2022 • 23:27 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
29.10 21:45

Руководство «Лидс Юнайтед» не планирует менять главного тренера команды до паузы на катарский чемпионат мира.

По информации Daily Mail, боссы «павлинов» недовольны серией из восьми подряд игр без побед под руководством Джесси Марша, однако они готовы дать американскому специалисту время на улучшение показателей клуба. До паузы у коллектива из Йоркшира будет три матча в рамках Английской премьер-лиги, где после 11 туров «Лидс» находится на 18-й строчке, набрав девять очков.

Джесси Марш возглавил клуб в середине прошлого сезона, сохранив прописку в элитном дивизионе.
 

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Лидс Джесси Марш
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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