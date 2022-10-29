Клопп: «После чемпионата мира «Ливерпуль» будет другим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мерсисайдцы будет выглядеть лучше после чемпионата мира, который пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, что после 11 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ливерпуль» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. От лидирующего «Арсенала» «красные» отстают на 12 баллов.

«После чемпионата мира «Ливерпуль» будет другим – мы будем тренироваться, к нам вернутся травмированные. Но всё зависит и от того, в каком состоянии игроки приедут с чемпионата мира. Если они все вернутся здоровыми, если они рано вылетят, получат паузу, а потом будут тренироваться с нами, то это было бы великолепно!» — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт сегодня, 29 октября, против «Лидса». Начало — в 21:45 по московскому времени.