Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не в форме, но всё равно создаёт свои голевые моменты»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о кризисе команды.

После минимальных побед над «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» коллектив Юргена Клоппа вновь разочаровал своих болельщиков, уступив «Ноттингем Форест» и «Лидсу».

«Трудно принять сегодняшнее поражение от «Лидса». Мы чувствуем себя уверенно в домашних матчах, чем очень гордимся, но сегодня мы испытали огромное разочарование. Мы создали достаточно шансов, но в футболе нужно реализовывать свои моменты – иначе соперник накажет. Мы не в лучшей форме, и многие наши игроки могли бы сказать это о самих себе, но мы по-прежнему создаём моменты. Наша проблема в последних матчах – плохая реализация», – заявил латераль.