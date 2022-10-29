Невероятная серия ван Дейка завершилась в матче против «Лидса»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк впервые проиграл на «Энфилде» в матче Английской премьер-лиги с момента своего прихода в клуб.

31-летний голландец вышел в стартовом составе в субботней встрече, но не помог команде Юргена Клоппа избежать поражения в родных стенах от «Лидса» (1:2). Таким образом, подошла к концу беспроигрышная серия ван Дейка на «Энфилде» в рамках чемпионата, достигшая 70 матчей и продлившаяся почти пять лет.

Виргил ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона» за 84,7 млн евро. В общей сложности центрбек провёл 199 матчей в составе «красных» во всех турнирах.