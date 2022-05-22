Вингер «Арсенала» приблизился к рекорду Фабрегаса

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака был близок к клубному рекорду, установленному Сеском Фабрегасом.

Сака попал в состав «канониров» на матч последнего тура Премьер-лиги против «Эвертона» – таким образом, англичанин стал вторым в списке самых молодых игроков, не пропустивших ни одного матча «Арсенала» в чемпионате за весь сезон (20 лет и 259 дней). В ещё более раннем возрасте подобное достижение покорялось только знаменитому испанскому полузащитнику Сеску Фабрегасу, принявшему участие во всех матчах сезона 2006/07.

В 37 поединках текущего розыгрыша чемпионата Англии Букайо Сака поразил чужие ворота 11 раз, а также записал в свой актив 6 результативных передач.