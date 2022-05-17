У «Арсенала» есть шанс побить собственный антирекорд по количеству поражений в АПЛ

«Арсенал» повторил собственный антирекорд по количеству поражений в АПЛ. У команды Микеля Артеты есть шанс в последнем туре превзойти это «достижение».

С тех пор как АПЛ сократилась до 20 клубов, «Арсенал» только дважды проигрывал в чемпионате 13 игр – в последний год Арсена Венгера (2017-18) и в прошлом сезоне, когда «канониры» финишировали восьмыми.

В понедельник «Арсенал» на выезде уступил со счетом 0:2 «Ньюкаслу». Это поражение стало 13-м для команды Микеля Артеты.

В заключительном туре «Арсенал» встретится дома с «Эвертоном», который до сих пор не решил своих задач по сохранению места в АПЛ.