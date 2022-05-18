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Салиба не горит желанием возвращаться в «Арсенал»

18 Мая 2022 • 22:58 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1.52 4.40 6.00
22.05 18:00

Центральный защитник Вильям Салиба не уверен в возвращении в лондонский «Арсенал» после сезона, проведённого в «Марселе».

21-летний футболист выступает за французский клуб на правах аренды с прошлого лета, показывая очень уверенную игру. За свои успехи Салиба уже был удостоен приглашения в сборную Франции, а также получил награду лучшему молодому игроку сезона в Лиге 1.

Согласно сообщениям Sky Sports, француз не уверен в целесообразности возвращения в «Арсенал», в составе которого не провёл ни одного матча за три года.

Арендное соглашение Вильяма Салиба с «Марселем» истекает по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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