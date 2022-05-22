Артета: «Знали, что нам нужно чудо, но чуда не произошло»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги сезона на пресс-конференции после матча с «Эвертоном», который закончился со счетом 5:1 в пользу «канониров».

«Мы знали, что нам нужно чудо, и оно не произошло. Вот и все. Турнирная таблица в конце сезона все показала», - сказал Артета.

Он признался, что до сих пор чувствует боль из-за упущенных возможностей попасть в Лигу чемпионов, но уверен, что «Арсенал» «выжал все возможное» в сложившейся ситуации.

«Канониры» заняли пятое место в чемпионате, отстав от «Тоттенхэма» на два очка.